1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı

Polis ekiplerince 2019'da havadan ve karadan yapılan denetimler sonucunda trafikte "makas atmak"tan 2 bin 688, 2020'nin ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandı.
 19 Ağustos 2020 22:09
Yazdır
Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atan "trafik magandaları"na göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından "Makas atmak bir yetenek değil, kişi hayatına kastetmektir." başlığıyla bir video paylaşıldı. Videoda polis ekiplerince 2019'da havadan ve karadan yapılan denetimler sonucunda trafikte "makas atmak"tan 2 bin 688, 2020'nin ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda, kendisinin ve başkalarının hayatını hiçe sayan kural tanımaz sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

"Şeritlerinde nizami olarak seyreden araçların arasından, trafiği tehlikeye sokacak şekilde hızla geçmeye çalışma" olarak tarif edilen "makas atma" suçunu işleyen sürücülere, 1300 lira ceza uygulanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB'den 'YAŞ kararları' açıklaması
19 Ağustos 2020 18:28		 YÖK Başkanı Saraç: Felsefe bölümlerini daha da güçlendireceğiz
19 Ağustos 2020 18:14
SGK, SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeyi sürdürecek
19 Ağustos 2020 17:03		 Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu
19 Ağustos 2020 16:30
PTT, Covid19 nedeniyle yeni tedbir almalı!
19 Ağustos 2020 16:27		 RTÜK'ten TV8'e 'Survivor' cezası
19 Ağustos 2020 16:02
Denetime katılan kaymakam uyardı: Durum ciddi
19 Ağustos 2020 15:56		 65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
19 Ağustos 2020 14:58
Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
19 Ağustos 2020 14:20		 Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
19 Ağustos 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti22:14 - Kendiliğinden oluşan işaret dilini literatüre kazandırdı22:13 - Hicri yeni yıl yarın başlıyor22:09 - Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı22:03 - KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu22:01 - Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
22:00 - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem21:54 - Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor21:24 - MSB: Musa O. hakkında 10 Temmuz'da ihraç istemli soruşturma açılmıştı21:20 - İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti20:55 - Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı20:52 - Ankara Niğde Otoyolu'nun iki etabı ay sonunda açılıyor
20:42 - Fahrettin Koca: 21 Eylül'de okulların açılmasından yanayız20:34 - 'Riskli alan özelliği ay sonuna kadar tüm yurtta uygulanacak'20:33 - Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı20:13 - 'Devlet, maske cezalarını almayacak' kanaati doğru mu?20:04 - AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi
20:01 - Milli servet motosikletler yediemin deposunda çürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mame thiam 1
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
özgüven 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 1
cenk özkaçar 2
sinav.memurlar.net 2
bilim kurulu 1
yüzyüze eğitim 3
masterchef 3
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam