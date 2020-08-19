Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
|19 Ağustos 2020 22:21
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