1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildi

AYDIN'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 33 yaşındaki Özel Harekat polisi Mehmet Deniz (33), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
 19 Ağustos 2020 22:35
Yazdır
Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildi

AYDIN'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 33 yaşındaki Özel Harekat polisi Mehmet Deniz (33), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu kırsal Kızıldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Rıza Murat Y. yönetimindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan Özel Harekat polisi Mehmet Deniz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mardin'de Özel Harekat polisi olarak görev yapan ve rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için Buharkent'e geldiği öğrenilen Mehmet Deniz'in Adli Tıp'taki otosinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak Buharkent'in kırsal Savcıllı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, hellalik alındı. Ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kornulup Kızıldere Mahallesi Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürü Kadir Erciyes, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Berrin Çevik, Mehmet Deniz'in babası Mustafa Deniz, annesi Saniye Deniz ve kardeşleri Ahmet, Murat, Veli Deniz ile yakınları ve köylüler katıldı. Cenazede, anne Saniye Deniz'in, "Oğlum, hasta babanı ziyarete geldin. Tabutların içine girdin. Aslan oğlum, bu sana yakışmadı. Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Bizleri bırakıp gidiyorsun. Ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulup, Kızıldere Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay
19 Ağustos 2020 23:14		 Emekli öğretmen, Kahramanmaraş'ta 'fındık' yetiştirdi
19 Ağustos 2020 22:56
80 yaşında beşinci üniversite diplomasına kavuştu
19 Ağustos 2020 22:39		 Kendiliğinden oluşan işaret dilini literatüre kazandırdı
19 Ağustos 2020 22:14
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
19 Ağustos 2020 22:13		 Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
19 Ağustos 2020 19:59
'Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor'
19 Ağustos 2020 19:29		 Türkiye'de ilk kez doktor kontrolünde egzersiz 'eve' geldi
19 Ağustos 2020 19:22
Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı
19 Ağustos 2020 18:58		 Blomberg: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
19 Ağustos 2020 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - 20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?00:02 - İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?23:35 - İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu23:27 - Perinçek: Zonguldak açıklarında doğalgaz bulundu23:19 - MEB, mazeret tayin başvurularında kontenjanları açıkladı
23:14 - Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay22:56 - Emekli öğretmen, Kahramanmaraş'ta 'fındık' yetiştirdi22:50 - 'Büyük depremde Pamukkale travetenleri hasar görebilir'22:39 - 80 yaşında beşinci üniversite diplomasına kavuştu22:35 - Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildi22:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
22:14 - Kendiliğinden oluşan işaret dilini literatüre kazandırdı22:13 - Hicri yeni yıl yarın başlıyor22:09 - Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı22:03 - KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu22:01 - Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
22:00 - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?
20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzyüze eğitim 3
musa orhan 1
malang sarr 1
mutsuz 1
Eskişehir 1
çeyrek altın 1
görevde yükselme 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 1
masterchef 4
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam