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80 yaşında beşinci üniversite diplomasına kavuştu

İzmir'de 61 yaşında üniversite eğitimi almaya başlayan emekli astsubay Mehmet Deniz, açıköğretim fakültesindeki büro yönetimi, iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ardından adalet bölümünden de diplomasını aldı
 19 Ağustos 2020 22:39
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan "Süper Dede" lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, beşinci üniversite diplomasına kavuştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1940 yılında yaşam öyküsü başlayan Mehmet Deniz, 80 yıllık ömrüne yüzlerce sertifika, kurs programının yanı sıra açık öğretim fakültesindeki 5 ayrı bölümde eğitim alıp diplomaya kavuşma başarısını sığdırdı.

Yarım bıraktığı lise eğitimini, astsubaylıktan emekli olduktan sonra tamamlayan Deniz, ilk üniversite eğitimine 61 yaşında açıköğretim fakültesi büro yönetimi bölümünde başladı.

Öğrenme azmi ve yaşama sevinci sayesinde çevresinde "Süper Dede" olarak anılan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Deniz, üniversite eğitimine devam etme kararı aldı.

"Süper Dede", açıköğretim fakültesinin sırasıyla iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tamamladı, son olarak da 2020 yılında adalet bölümü diplomasına kavuştu.

Rusça ve Almanca tercümanlık da yapmış

Mehmet Deniz, sertifika ve diplomalarla dolu evinde ağırladığı AA ekibine yaptığı açıkalmada, birçok yaşıtı gibi evde veya kahvehanelerde vakit geçirmek istemediğini, hep daha fazla şey öğrenmeyi arzuladığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştığı ve okumayı hiç bırakmadığı için aktif bir yaşam sürdüğünü ve bunun da sağlığına olumlu yansıdığını vurgulayan Deniz, kendisini en fazla 50'li yaşlarında hissettiğini belirtti.

Deniz, gençliğinde Rusça ve Almanca tercümanlık yaptığını, Rock müzik dinlediğini, günlerini dolu dolu geçirdiğini ifade ederek, yetişkinliğinde de Kur'an Kursu'na devam ettiğini, amatör telsizcilik, bilgisayar gibi alanlarda eğitimler aldığını dile getirdi.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Osmanlıca öğrenmek için okuduğunu belirten Deniz, "Birlikte sınava girdiğim gençler bu eğitimleri nasıl aldığımı, okulu nasıl bitirdiğimi soruyor, hayret ediyor." dedi.

Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) için gönüllü çalışmalarının bundan sonraki yaşamına yön vereceğini ifade eden Mehmet Deniz, "Gelecek yıl Acil Durum ve Afet Yönetimi okuyacağım sonra da Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum." dedi.

Yaşıtlarına çağrıda bulundu

Çocuk ve torunlarının eğitim konusunda kendisiyle yarışamayacağını söyleyen "Süper Dede" şunları kaydetti:

"Bu azim işi. Bana diyorlar 'Nasıl yapıyorsun' Derslerin kitabı var, alıyorum sabaha kadar çalışıyorum. Sınava giriyorum, kazanıyorum. Arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum. Alzaymır olmak istemiyorum. Yaşıtlarıma sesleniyorum, evde oturmasınlar, gönüllü çalışsınlar. Mutlu olsunlar, 'Ben de işe yarıyorum' desinler."

Mehmet Deniz, sınavlara gençlerle girdiğini ifade ederek, onlara da "hayatlarını dolu dolu yaşama" ve "çok çalışma" önerisinde bulunduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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