Emekli öğretmen, Kahramanmaraş'ta 'fındık' yetiştirdi
|19 Ağustos 2020 22:56
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KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Cirit, 3 yıl önce Karadeniz Bölgesi?nden getirip, toprakla buluşturduğu fındıkların hasadına başladı.
Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Cirit (80), Karadeniz Bölgesi?nden getirdiği 400 fındık fidesini yaklaşık 2 dönümlük arazisine dikti. 3 yıl boyunca özenle bakımını yaptığı fidanlar büyüyüp, ağaç oldu. Hasada başlayan emekli öğretmen Cirit, 1,5 ton fındık almayı hedefliyor.
Yakınlarının 'Burada fındık olmaz' demesine rağmen şansını deneyen Cirit, topladığı fındıklarının kilosunu 10 TL'den satmaya başladı. Karadeniz'den getirdiği fidelerin meyve vermesiyle mutlu olan Cirit, "Kendi memleketim olan Andırın'da fındık dikmeye karar verdim. Karadeniz'den 400 adet fide getirdim ve yaklaşık 2 dönümlük arazime diktim. Daha sonra ziraatçılara sordum, onlar da bu bölgede yetişmeyeceğini söyledi. Ona rağmen ben fidelerimi ektim. 3 yıl geçti ve fındıklar çok güzel yetişti" dedi.
'FINDIĞIN PAZAR SORUNU YOK'
Hasadına başladığı fındığın pazar sorunu olmadığını da dile getiren Mustafa Cirit, "Şu an fındık hasadına başladım. Fındığın burada pazar sorunu yok. Daha çok fındık ekmeyi düşünüyorum ancak su sorunumuz olduğu için kısıtlı şekilde üretiyorum. Fındık, çok karlı bir ürün herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
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