1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Van'da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca "Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.
 19 Ağustos 2020 23:14
Yazdır
Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Van'da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca "Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.

Olay, cumartesi sabah saatlerinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinden ameliyat olmak için Van'a gelen Emrah Cesur isimli genç, sabah saatlerinde aracını uygun bir yere park etmek istedi. Bu sırada önüne park etmek istediği araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun için çareyi not yazmakta bulan Cesur, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak kuzeniyle Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı.

Notu görünce kendi masrafını kendisi karşıladı

Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.

"Demek ki insanlık ölmemiş"

İHA muhabirine konuşan aracı hasar gören Halil Alkan, aracına bırakılan notu görünce çok mutlu olduğunu belirtti. Hasarın boyutunun önemli olmadığını önemli olan hakka, hukuka riayet etmek olduğunun altını çizen Alkan, "Sabah işe gelirken aracımı park halinde bıraktım. Akşama doğru arkadaşım aradı. Aracın yerini sordu. Aracın yanına gidip, araca birinin çarptığını söyledi. Araçta hasarın olup olmadığını sordum. O da büyük bir hasarın olmadığını söyledi. Ancak çarpan kişinin bir not bıraktığını söyledi. Ben o notu okurken çok memnun oldum. Notu bırakan kişiyle irtibata geçtim. Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hala hakka, hukuka riayet eden, Allah'tan, kul hakkından korkan insanlar varmış" dedi.

"Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez"

Çarptığı araca notu bırakan Emrah Cesur isimli genç ise araca çarptıktan sonra o halde bırakıp gitmek istemediğini söyledi. Aracın sahibini bulamadığı için telefon numarasının yazılı olduğu bir not bıraktığını dile getiren Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıldır Bitlis'in Ahlat içesinde oturuyorum. Ameliyat olmak için Van'a geldim. 22 gündür buradayım. Kuzenimle birlikte Bahçesaray'a gidecektik. Sabah saatlerinde park halindeki aracın ön tarafına park etmek istedim. Geri geri giderken aracımın orta kapısının açılan şeridi park halindeki aracın plaka çerçevesine takıldı. Dalgınlığıma geldi. Bu sırada ses geldi ben de araçtan indim. Çarptığım aracın plaka çerçevesi kırılmıştı. Sordurdum ama kimse araç sahibini tanımıyordu. Öyle bırakıp gitmek istemedim. Sonuçta bu bir haktır. Çok da önemli değildi, parası ödenebilirdi. Bu yüzden bir not yazmak istedim. Notta telefon numaramı yazdım ve akşam biri aradı. Çok sevinçliydi. Hasarınızı ödemek istiyorum dedim. 'Kardeş arabamı param parça da etseydin senden bir şey almazdım' dedi. Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen, Kahramanmaraş'ta 'fındık' yetiştirdi
19 Ağustos 2020 22:56		 80 yaşında beşinci üniversite diplomasına kavuştu
19 Ağustos 2020 22:39
Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildi
19 Ağustos 2020 22:35		 Kendiliğinden oluşan işaret dilini literatüre kazandırdı
19 Ağustos 2020 22:14
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
19 Ağustos 2020 22:13		 Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
19 Ağustos 2020 19:59
'Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor'
19 Ağustos 2020 19:29		 Türkiye'de ilk kez doktor kontrolünde egzersiz 'eve' geldi
19 Ağustos 2020 19:22
Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı
19 Ağustos 2020 18:58		 Blomberg: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
19 Ağustos 2020 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - 20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?00:02 - İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?23:35 - İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu23:27 - Perinçek: Zonguldak açıklarında doğalgaz bulundu23:19 - MEB, mazeret tayin başvurularında kontenjanları açıkladı
23:14 - Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay22:56 - Emekli öğretmen, Kahramanmaraş'ta 'fındık' yetiştirdi22:50 - 'Büyük depremde Pamukkale travetenleri hasar görebilir'22:39 - 80 yaşında beşinci üniversite diplomasına kavuştu22:35 - Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildi22:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
22:14 - Kendiliğinden oluşan işaret dilini literatüre kazandırdı22:13 - Hicri yeni yıl yarın başlıyor22:09 - Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı22:03 - KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu22:01 - Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
22:00 - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?
20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bernard mensah 1
diego godin 1
gram altın 1
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
malang sarr 1
görevde yükselme 1
Malatya 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
özgüven 1
sinav.memurlar.net 2
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam