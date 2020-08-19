MEB, mazeret tayin başvurularında kontenjanları açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı mazeret tayini başvurularında kontenjanları açıkladı.
|19 Ağustos 2020 23:19
|Yazdır
2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuruları
Başvuru için tıklayınız.
Kontenjanlar için tıklayınız
Bugün başlayan başvurularda son gün 21 Ağustos 2020 cuma günü saat 17:00 olarak belirlenmiştir.
Öğretmenlerin mazeret tayin başvurularına ilişkin değerlendirmelerini görmek için tıklayınız.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
10 Ağustos 2020 11:15
|Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
25 Mayıs 2020 01:19
|MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
22 Mayıs 2020 15:31
|Düzenleme yapılmazsa 2016 ve 2017'de atanan sözleşmeli öğretmenler nakil olmayacak
21 Mayıs 2020 14:02
|Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
22 Nisan 2020 17:52