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2020 \ Öğretmenlerin 2020 yılı yaz dönemi yer değiştirmeleri

MEB, mazeret tayin başvurularında kontenjanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı mazeret tayini başvurularında kontenjanları açıkladı.
 19 Ağustos 2020 23:19
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MEB, mazeret tayin başvurularında kontenjanları açıkladı

2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuruları

Başvuru için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız

Bugün başlayan başvurularda son gün 21 Ağustos 2020 cuma günü saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Öğretmenlerin mazeret tayin başvurularına ilişkin değerlendirmelerini görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
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