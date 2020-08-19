Perinçek: Zonguldak açıklarında doğalgaz bulundu
|19 Ağustos 2020 23:27
|Yazdır
CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağız. İnşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" açıklaması değerlendirildi.
Programda, ABD merkezli Bloomberg News'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı "Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti" haberi de gündeme geldi. Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.
Perinçek, "Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2020 00:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
19 Ağustos 2020 22:21
|Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı
19 Ağustos 2020 20:55
|Ankara Niğde Otoyolu'nun iki etabı ay sonunda açılıyor
19 Ağustos 2020 20:52
|Fahrettin Koca: 21 Eylül'de okulların açılmasından yanayız
19 Ağustos 2020 20:42
|Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı
19 Ağustos 2020 20:33
|'Devlet, maske cezalarını almayacak' kanaati doğru mu?
19 Ağustos 2020 20:13
|AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi
19 Ağustos 2020 20:04
|Bakan Soylu jandarma komutanlarıyla toplantısı yaptı
19 Ağustos 2020 19:12
|Akşener'den Joe Biden'ın sözlerine tepki
19 Ağustos 2020 18:33