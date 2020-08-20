Cumhurbaşkanı Erdoğan Hicri yılbaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.
|20 Ağustos 2020 04:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.
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