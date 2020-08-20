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Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik gece denetimi

Göltürkbükü ve Yalıkavak sahillerindeki işletmeler denetlendi, tatilciler maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı
 20 Ağustos 2020 04:18
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Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik gece denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işletmeler Kaymakam Bekir Yılmaz öncülüğünde kontrol edildi, tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri denetimleri genelgesiyle "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, Bodrum Kaymakamı Yılmaz öncülüğündeki heyet, ilçenin Göltürkbükü ve Yalıkavak mahallelerinde gece denetimi gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz ile Bodrum Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı protokol üyeleri, sahilde hizmet veren işletmeleri tek tek kontrol edip, yetkililerine maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Sokakta maskesiz dolaşan tatilcilere de maske dağıtılırken, maskelerini doğru şekilde takmadığı gözlenen kişiler uyarıldı. İşletmeciler ile tatilcilerin denetimlerden oldukça memnun oldukları gözlendi.

- "Burası bir turizm merkezi ve sürekli değişken bir nüfus var"

Kaymakam Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm birimlerle birlikte ilçe genelinde uygulamalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının halkı bilinçlendirmek ve uyarmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Son günlerde Kovid-19 vakalarının artışından dolayı daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Ülke genelinde artış oldu. Burası bir turizm merkezi ve sürekli değişken bir nüfus var. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya geliyor, bu da bizi riskli hale getiriyor. Nüfus arttıkça risk oranı da arıyor." diye konuştu.

Yılmaz, hem esnafın hem de vatandaşın mesafe, hijyen ve maske konularına dikkat etmeleri halinde riskin giderek azalacağına işaret etti.
Anadolu Ajansı
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