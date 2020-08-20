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İstanbul Sözleşmesinde tartışmalı maddeler yeniden yazılacak

Dördüncü maddedeki 'cinsel yönelim' ve 'toplumsal cinsiyet kimliği' ifadeleri çıkarılacak. Altıncı maddede yer alan 'Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların' kapsamı ise yeniden belirlenecek.
 20 Ağustos 2020 06:32
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İstanbul Sözleşmesinde tartışmalı maddeler yeniden yazılacak

AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri tarafından üzerinde çalışılan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili atılacak adımlar netleşmeye başladı. Buna göre, tartışmalı iki madde yeniden yazılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından çalışmalara başlayan AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla, Beştepe'de bugüne kadar 2 toplantı yaptı.

Vatandaşların İstanbul Sözleşmesi ile ilgili görüşlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, bununla ilgili verilecek bir kararın, titiz davranılarak ve aceleye getirilmeden alınması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

VATANDAŞIN NABZI TUTULDU

AK Parti, İstanbul Sözleşmesi konusunda vatandaşın nabzını da tuttu. Yapılan son ankette 'sözleşmeden çıkmayalım' diyenlerin oranının yüzde 65, 'çıkalım' diyenlerin oranının da ise 25 olduğu belirtildi. 'Sözleşmeyi bilmeyenlerin' oranının ise yüzde 10 olduğu ifade edildi. Bu rakamların önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi.

4. VE 6. MADDE

Yapılan toplantılarda, sözleşmede iki maddenin yeniden yazılmasına karar verildi. Bu kapsamda, sözleşmede tartışmalara neden olan 'Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması' konusunu düzenleyen 4. maddede yer alan 'cinsel yönelim' ve 'toplumsal cinsiyet kimliği' ifadelerinin çıkarılarak, yeniden yazılacağı ifade ediliyor. Yine, sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 'Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların' kapsamının yeniden belirleneceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları "Eş cinsel tartışmaların odağında bir lobi var. Amacımız, kişilerin yaşantısına karışmak değil. 'Toplumsal cinsiyet eşitliği'nden anladığımız kavramları sıralayacağız. Bundan beş on yıl sonra 'Eş cinsel evliliğinin serbest bırakılmasını istiyoruz' diyebilirler. Buna göre tedbir almamız lazım" dedi.

Yapılacak çalışmanın sözleşmenin ilgililere sunulması planlanırken, maddelerin bu şekilde kabul edilmemesi durumunda sözleşmeden çıkılarak, yeni bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Bu çalışmanın, geniş kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni sözleşmeyle ilgili olumlu bir yaklaşım sergilediği de kaydedildi.

KANUNİ BOŞLUK YOK

Parti kurmayları, sözleşmeden çıkılması durumunda herhangi bir yasal boşluğun oluşmayacağına dair yaptığı çalışmayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Sunumda, 6.284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kadına karşı şiddetin önlenmesinde yeterli olduğu anlatıldı.

Ebru Karatosun
Türkiye
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