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Yabancı yatırımcı dörde katlanacak

Yabancı yatırımcıya geçen yıl 45 bin konut satışı yapılırken bu rakamın 150-200 bin bandına kadar çıkabileceği belirtiliyor
 20 Ağustos 2020 06:40
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Yabancı yatırımcı dörde katlanacak

Gayrimenkul sektöründe haziran ayında kamu bankaları ve Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan 'düşük faiz-uzun vade' kampanyalarıyla yerli alıcıya rekor düzeyde satış yapılırken pandeminin etkisinin azalmasıyla önümüzdeki aylarda yurt dışı alıcıların da katlanarak artması bekleniyor. Özellikle TL'de son aylarda yaşanan değer kaybıyla döviz bazında ev fiyatlarının yüzde 50 kadar ucuzladığını ifade eden sektör temsilcileri, yüzde 0,64'e kadar inen faiz oranlarında da son bir haftalık süreçte 0,20 puan artış yaşandığını belirtti.

BİR GÜNDE 40 VİLLA SATTIK

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilen 'Düşler Vadisi Riva' projesindeki son durum ile sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projenin Emlak Konut GYO'nun 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyası dahilinde en fazla satış cirosunun gerçekleştiği proje olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde 300 adet villa sattıklarını, 635 milyon TL ciro elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, kampanya başladığı hafta bir günde 40 villa satışı gerçekleştiğini, 509 villa olan ilk etapta 480 adet villanın satışının yapıldığını belirtti. Elde edilen cironun 850 milyon TL olduğunu kaydeden Yılmaz "İlgiden dolayı diğer etapların satışa açılışını mevcut planlamamızın öncesine aldık. Eylül ayında 200 villa daha satışa çıkacak. 2021'in sonunda 300 villada yaşam başlayacak. 2024'e kadar teslimler tamamlanacak" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDECEKLER

Yurt dışı uçuşların tam olarak başlamasıyla yabancıya satışın eski rakamların üç dört katına çıkacağını ifade eden Hakan Yılmaz, dövizdeki yükseliş ve Türkiye'nin pandemide gösterdiği başarının bunda etkili olacağını ifade etti. "Artık herkes Türkiye'yi tercih edecek" diyen Yılmaz, Avrupa'da İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere'den ev alan, özellikle zengin Orta Doğuluların orada hastanelerin yetersizliği sebebiyle çekilen sıkıntı sebebiyle Türkiye'ye döneceklerini kaydetti. Yabancıya satışın dolar 5 lira seviyesindeyken yavaşladığı ifade edilirken, şu anki 7,5 liraya yakın seviye nedeniyle yabancı için konut fiyatlarının yüzde 50 kadar ucuzladığı belirtildi. Hakan Yılmaz, bunun da yabancının Türkiye'ye gelmesi için bir neden olduğunu söyledi. Yabancıya yapılan konut satışı yılın yedi ayında yüzde 29,6 azalarak 17 bin olurken bu rakam geçen yılın genelinde 45 bin 483, 2018'de ise 39 bin 663 olmuştu.

BAHÇELİ EVE İLGİ DE FİYATLAR ARTTI

Pandemiyle insanların bahçeli ve az yoğunluklu hayat alanlarına yöneldiğini kaydeden Hakan Yılmaz, Riva'da konut fiyatlarında pandemi sonrası yüzde 30'a varan artış olduğunu, yeni etaplarda bahçeleri daha da genişleteceklerini söyledi.

HASILAT BEKLENTİSİ 4-4,5 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Düşler Vadisi Riva'da satışların başladığı Kasım 2018'de metrekare fiyatı 7.874 TL ortalamasındayken şu an bu rakamın 11.089 TL ortalamasına ulaştığını anlatan Hakan Yılmaz, proje için 3,8 milyar TL hasılat taahhüt ettiklerini, gördükleri ilgiyle 4-4,5 milyar TL hasılata ulaşılabileceğini söyledi. Yüzde 25'inde yapılaşma olacak projenin ilk etabında 509, toplamda ise 2+1'den 5+1'e kadar dubleks ve tripleks olmak üzere 1.400 villa yer alacak.

Önder Çelik
Türkiye
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