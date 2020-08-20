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Eski HDP vekili Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

Tecavüzle suçlanan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili raporu hazırlamak için kurulan Meclis Hazırlık Komisyonu, çalışmalarının sonuna geldi. Komisyonun, Çelik hakkındaki kararını bugün verebileceği belirtiliyor.
 20 Ağustos 2020 06:54
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Eski HDP vekili Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

2018 mahalli seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat'taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya tecavüz ettiği ortaya çıkan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz'da toplanmıştı. Söz konusu toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik'in dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

KARAR BEKLENİYOR

Tecavüz olayının mağduru D.K.'yı dinleyen Komisyon, daha sonra da Çelik'in yazılı savunmasını almıştı. Komisyon, hazırlayacağı rapor için bugün de toplanacak. Çelik, istemesi halinde bugün Komisyona gelerek ya da tayin ettiği bir vekili aracılığıyla sözlü savunmasını da yapabilecek. Hazırlık Komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Ancak Komisyonun, bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından Çelik hakkındaki kararını açıklayabileceği ifade ediliyor.

SON SÖZ GENEL KURUL'DA

Fezlekede yer alan tüm belge ve delilleri inceleyen Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Ayrıca Komisyon bu karara ilişkin bir rapor hazırlayacak. Komisyonun kararı dokunulmazlığın kaldırılması yönünde olur ise söz konusu rapor, Karma Komisyon tarafından bir ay içerisinde ele alınacak. Böylece Karma Komisyonu asıl kararı verecek.

MAHKEMEDE HESAP VERECEK

Karma Komisyon da Çelik'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa bu bu kez son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da yapılacak oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa, Çelik'in tecavüz suçundan yargılanmasının önü açılmış olacak.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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