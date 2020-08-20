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Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kovid-19'a Karşı Terapötik Amaçlı Hiperimmun Serum (Antiserum) Üretimi Projesi'nde çalışmalar yaklaşık beş aydır sürüyor
 20 Ağustos 2020 07:00
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Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli'nin de içerisinde olduğu tıp ve veteriner hekimlerden oluşan ekibin yürüttüğü projede, Kovid-19 hastalığı etkeni SARS-CoV-2 virüsüne karşı acil olarak antiserum geliştirilmesi amaçlanıyor.

ÖRNEKLER DOĞRULANDI

Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden temin edilen izolat ve 29 Mayıs Devlet Hastanesinden temin edilen sürüntüler üzerinde Etlik VKMAEM bulunan Biyogüvenlik Seviyesi 3 (BSL-3) Laboratuvarında üç adet örnekten SARS CoV-2 virüs izolasyonu gerçekleştirildi ve izole edilen örnekler Real Time RT-PCR ile doğrulandı. Üç farklı yöntemle yapılan inkaktivasyon ile virüs etkisiz hale getirildi ve hayvanlara uygulanma aşamasına gelindi.

Atlarda ve tavşanlarda yapılan immunizasyon işlemleri sonrasında plazmalar toplanarak virüs nötralizasyon testleri ile koruyuculuk düzeyleri kontrol edildi. Atlardan dün son plazma toplanarak antiserum eldesi için saflaştırma işlemlerine başlanacak.

Bunların kontrollerinden sonra Eylül 2020 sonunda projenin sonuçlanması planlanıyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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