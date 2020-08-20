1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK çocukları böyle kandırıyor

PKK'nın gençlerin adli sicilini bozarak dağa çıkarma oyunu Şırnak'ta emniyetin çalışmalarıyla bozuldu. Polis, örgütün belirli günlerde baskıyla sokaklara çıkarttırdığı gençlerle ilgili bir işlem yapmadı ve hemen ailelerle temasa geçti. Kentte sadece mart ayından bu yana 340 aile ile görüşüldü. Çocukların terör ağına düşmesi engellenirken, ailelerin verdiği bilgilerle örgütün şehir yapılanması da çökertildi.
 20 Ağustos 2020 07:09
Yazdır
PKK çocukları böyle kandırıyor

Terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti anlayışıyla hareket eden güvenlik güçleri, özellikle 2016'dan bu yana gerçekleştirilen etkili operasyonlarıyla terör örgütlerinin kabusu haline geldi. Ağır kayıplar veren PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 400'lü rakamlara düşerken, örgüt içerisinde çözülmeler hız kazandı. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarmanın örgüte karşı yürüttüğü silahlı mücadelenin yanı sıra ikna çalışmalarıyla teslim olan örgüt mensubu sayısı da artmaya devam ediyor.

İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Halk desteğini büyük ölçüde kaybederek köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, yeni insan kaynağı için izlediği hain yöntem de deşifre oldu. PKK'nın sözde üst yönetimi ve siyasi uzantılarının, örgütün yayın organları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla gençleri özellikle örgüt için önemli sayılan günlerde sokağa çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi. Örgüt, şehir yapılandırmaları vasıtasıyla sivil itaatsizlik şeklinde adlandırılan sokak eylemlerine katılmalarını sağladığı gençler hakkında gözaltı işlemi uygulanmasını, tutuklanmasını ve hatta dava açılmasını sağlamayı hedefledi. Böylece sicili bozulan gençlerin örgütün kırsal kadroya katılımının da önü açılmış olacaktı.

DEVLET OYUNU GÖRDÜ

Ancak PKK'nın gençler üzerindeki hain planı Şırnak Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla bozuldu. Şırnak Emniyeti, PKK'nın hedefindeki gençlerin daha da örgütün kucağına itilmemesi için titiz çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda, gençler hakkında adli işlem yapılmadı, gözaltı işlemi dahi uygulanmadı. Emniyet bünyesinde oluşturulan profesyonel ekipler, hemen gençlerin aileleriyle temasa geçti. Bu şekilde mart ayından bu yana 340 aile ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, aileler örgütün hain planıyla ilgili bilgilendirildi.

AİLELERİN İŞ BİRLİĞİYLE ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Görüşülen aileler devletle işbirliği yaparak, polise önemli bilgiler aktardı. Bu doğrultuda mart ayından bu yana örgütün şehir yapılanmasına yönelik olarak çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Son olarak, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-15 Ağustos'ta Şırnak Merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde operasyon düğmesine basıldı. PKK'nın sözde sivil şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılandırmalarını organize ettikleri anlaşılan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5'i Cizre'de olmak üzere 7'si tutuklandı,3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katılım durdu kaçışlar arttı

Şırnak Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Şırnak'tan örgüte katılım durma noktasına gelirken, ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Özellikle Cizre ve Silopi'de yaşanan çukur/barikat dönemini sona erdiren başarılı operasyonların ardından Şırnak'tan örgütün kırsal yapılanmasına 2017'de 20 kişi katılırken, 2018 ve 2019'da bu sayı 7 oldu. 2020'de ise sadece bir kişi örgüte katılım sağladı. Buna karşın, 2019'da yakınları terör örgütünün kırsal alanında faaliyette olduğu bilinen 305, 2020'de ise 627 olmak üzere toplamda 932 aile ile ikna faaliyetleri kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde 2019'da 16, 2020'de 17 olmak üzere toplam 33 örgüt mensubu şahıs teslim oldu. 508 aile ile görüşmelere ise devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 137'ye, teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 146'ya yükseldi.

AİLELER VE GENÇLER BİLGİLENDİRİYOR

Devlet ile ailelerin yaptığı iş birliği neticesinde tezgahı bozulan PKK'nın hem şehir yapılanması çökertildi hem de aileler çocuklarını PKK'nın ağından kurtarmış oldu. Öte yandan, Şırnak'ta, çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmaları için bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında ailelerle birlikte yürütülen çalışmalar da devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında ise Kovid-19 salgını öncesinde 15 okulda 8 bin 360 öğrenciye "Gençlik Güvenli Gelecek" isimli bilgilendirme konferansları verildi. Yine vatandaşların terör örgütleri ve faaliyetleri konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen konferanslar ve bilgilendirme stantları ile sadece bu yıl içerisinde 6 bin 327 vatandaşa ulaşıldı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 19:14		 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında bir tahliye
19 Ağustos 2020 17:24
FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
19 Ağustos 2020 13:13		 FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
19 Ağustos 2020 11:43
Eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli tutuklandı
19 Ağustos 2020 11:04		 Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
19 Ağustos 2020 10:52
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı
19 Ağustos 2020 09:56		 MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 09:36
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2020 20:53		 Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı
18 Ağustos 2020 16:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:52 - Okul çantası 350 TL'ye doluyor07:41 - Salda Mars'ın keşfinde kılavuz görevi yapıyor07:35 - Koronavirüs sağlıkçıyı yordu07:24 - Virüs, en çok toplu taşımada yayılıyor07:15 - Sıcaklıklar azalacak, yağış geliyor-Haritalı07:09 - PKK çocukları böyle kandırıyor
07:00 - Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor06:54 - Eski HDP vekili Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak06:49 - Gümrük kapılarında beklemeye son06:40 - Yabancı yatırımcı dörde katlanacak06:32 - İstanbul Sözleşmesinde tartışmalı maddeler yeniden yazılacak06:23 - Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
06:11 - 'Google Türkiye'de ofis açıyor' haberine yalanlama04:18 - Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik gece denetimi04:15 - Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor04:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hicri yılbaşını kutladı01:28 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:06 - 20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?
İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Sıcaklıklar azalacak, yağış geliyor-Haritalı
Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor
20 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Virüs, en çok toplu taşımada yayılıyor
İstanbul Sözleşmesinde tartışmalı maddeler yeniden yazılacak
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
PKK çocukları böyle kandırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinav.memurlar.net 2
kadın programları 1
erzincan 1
çeyrek altın 1
eser yenenler 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
masterchef 4
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
özgüven 1
masterchef berk 3
SON İLANLAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Düzce Cumayeri KHGB 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam