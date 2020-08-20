Koronavirüs sağlıkçıyı yordu
|20 Ağustos 2020 07:35
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Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan artışı değerlendiren TÜSAD Başkanı Yılmaz "Haziran ayı itibarıyla düğünlerin serbest bırakılması, asker uğurlamalarında kalabalık grupların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesi, camilerde yeniden toplu ibadete başlanması, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan ziyaretler ve tatil ortamlarındaki aşırı sosyalleşmenin vaka sayılarında çok ciddi artışlara sebep oldu. Vakaların yüzde 5'i yoğun bakıma yatırılıyor. Bu da yoğun bakım servislerinde ciddi bir yoğunluğa sebep oluyor" dedi.
"Hasta sayısı arttı, yeni servisler, yeni yataklar açmaya çalışıyoruz. Servislerimizde yeniden düzenlemelere gidiyoruz" diyen Prof. Dr. Yılmaz "Bunlar sadece keyif sonrasında, kontrolsüz şekilde sosyalleşmeyle oldu. Gerçekten artık sağlık personeli de çok yoruldu. Vaka sayılarındaki artış, hekimlerin dayanma gücünü zorlar hale geldi" diye ekledi.
Ziyneti Kocabıyık
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