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Okul çantası 350 TL'ye doluyor

Yeni öğretim yılı için geri sayım başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, "Bu yıl okula başlama maliyeti, çanta ve kırtasiye dahil 350 TL oldu" dedi.
 20 Ağustos 2020 07:52
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Okul çantası 350 TL'ye doluyor

Öğretim yılı için geri sayım başladı. Yeni normalde öğretim yılı koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Bu dönemde öğrencilerin motivasyonlarını artıracak en önemli etkenlerden birinin de kırtasiye ürünleri olması bekleniyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre; Kırtasiye sektörü, bu yıl okula başlama maliyetini 350 lira olarak hesapladı. Okul çantası fiyatları ise marka, lisans ve malzeme özelliklerine göre 35 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkıyor. Bütçenin yanı sıra güvenilir ürün almanın da önemine değinen sektör temsilcileri, velileri merdivenaltı ve sahte ürünlere karşı uyarıyor.

Önlemler alındı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, güvenilir satış noktalarından kırtasiye ihtiyaçlarının alınabileceğini söyledi. Yoğunluk yaşanmaması adına alışverişlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Üretimden ithalata, toptan satıştan perakendeye kadar sektörümüz tüm faaliyet grupları önlemlerini en üst seviyede almış durumda. Kırtasiye ürünlerinin nihai tüketiciyle buluşma noktası olan kırtasiye mağazalarında iş güvenliği, sağlık, temizlik ve sosyal mesafe konularında tüm hazırlıklar yapıldı" diye konuştu.

'Motivasyon artar'

"Alternatif çalışma şekillerinin belirlendiği bu dönemde uzaktan eğitimle döneme başlayacak çocuklarımızın motivasyonunu artıracak en önemli etken kırtasiye ürünleri olacaktır" diyen Helvacıoğlu, "Bu yıl okula başlama maliyeti 350 TL olarak belirlendi. Öğrencilerimizin okul çantası dahil, bir yıl boyunca ihtiyacı olacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyeti bu şekilde hesaplandı" ifadelerini kullandı.

'Kira artışı yapılmasın'

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu da, kantin işletmelerinde tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Osmanoğlu, "Eylülden itibaren kira talep edecekler. Kantin işletmecileri olarak kirada artış yapılmamasını ya da bir süre kira alınmamasını talep ediyoruz. Öğrenciler okula gelmezse biz de iş yapamayız" diye konuştu. Osmanoğlu, Türkiye genelinde 40-45 bin kantin olduğunu dile getirdi.

Tüketici dikkat etmeli

Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Veliler, güvensiz ürün olduğunu düşündükleri takdirde ALO 175 hattını arayarak şikayette bulunabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

- Ambalajlar incelenmeli.

- Boya kalemlerinde CE işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresine bakılmalı.

- Oyuncak şeklinde olan veya niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat edilmeli.

- Sprey boyalar ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı ve solvent içermemeli.

Okul servisleri zam talep ediyor

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yeni eğitim öğretim dönemi için servis araçlarında yapılan çalışmaları anlattı. Dezenfekte aparatlarından maskeye kadar birçok alanda hazır olduklarını söyleyen Öztürk, "6 aydır çalışmıyoruz. Bu şekilde bir servis hizmeti vermemiz söz konusu değil" dedi. Geçen yıl en kısa mesafe 0-1 kilometre arası servis ücretlerinin 255 lira olduğunu dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"6 aydır çalışmadığımızı göz önünde bulundurursak bu yıl en az yüzde 20 zam talebimiz var. Bunun altında olursa servisçiler açısından zor olacak. Çünkü, trafik sigortaları, araç muayeneleri yapıldı. Bunlar da bizim için masraf."
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