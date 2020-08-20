SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
|20 Ağustos 2020 08:04
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.49.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) "Nusinersen Sodium" pozolojisi SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 hastalarında 0, 14, 28 ve 63 üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklindedir. İdame dozlar da 4 ayda bir uygulanır. İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporu, idame tedavilerde ise her bir uygulama için ayrı ayrı sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu" tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile çocuk nörolojisi/nöroloji uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır."
b) Dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Aynı Tebliğ eki "Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)"nde yer alan "1111111101517" barkod numaralı SPINRAZA 12 MG/5 ML 1 VIAL isimli ilacın fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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