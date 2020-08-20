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Kumpasçı Joe Biden FETÖ'cüyle el ele

Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'ın, FETÖ'yle yakın bağlantıları tek tek açığa çıkıyor. Biden'ın, FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü yöneticisi Mahmut Altun'la ilişkisi bulunuyor.
 20 Ağustos 2020 08:15
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ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefete destek vererek iktidarı değiştirme planıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken, Biden'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan bağı da gün yüzüne çıkıyor.

Biden'ın, 2012'de organize ettiği noel resepsiyonuna ABD'deki Türkler'den sadece FETÖ ABD İmamı Faruk Taban ve FETÖ firarisi Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nu davet etmişti. Biden'ın bu ikilinin yanı sıra FETÖ firarisi ve ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynayan Kemal Öksüz'le fotoğrafı bulunuyor.

Biden'ın FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü Silikon Vadisi şubesinin başkanlığını yürüten Mahmut Altun'la da yakın ilişkisi bulunuyor. Altun'un Biden ile FETÖ arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor. Altun'un, başkanlığını yaptığı örgüt Santa Clara kentine bağlı Sunnyvale semtinde bulunuyor. Altun, FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer alıyor ve Pasifik Enstitüsü üzerinden FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan lobicilik faaliyetlerini yürütüyor. FBI, Pasifik Enstitüsüne 2016'da "Toplum Liderliği Ödülü" (DCLA) vermişti. FETÖ'nün FBI İmamı olan Bilal Ekşili'nin yanı sıra Cemil Teber, Faruk Taban, Süleyman Turhanoğulları ve Özkur Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle fotoğrafı bulunan Altun'un, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'yla da bağlantısı var.

KENAN KIRAN
Sabah
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