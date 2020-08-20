Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz

Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulundu.

Er, intihar ettikten sonra gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Orhan, genç kızın önceki akşam hayatını kaybetmesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Soylu şunları söyledi:

Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı.

'Titizlikle incelemek lazım'

Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

'Yargı üzerine düşeni yapacaktır'

Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.



'Tecavüze zerre kadar prim vermeyiz'

Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK'lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır.