1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları dünyada koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan teşvik ve düşük faiz politikaları ile likiditenin artması sonucu yükseliş trendini güçlendirerek tarihi zirvelerini test etti. Zirvelerin ardından dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, uzmanların kritik olarak ifade ettiği psikolojik sınırın altına geriledi
 20 Ağustos 2020 08:40
Yazdır
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor

Ağustos ayında ons altın 2075 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise bu ons tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü. Altın fiyatları sonradan yükselişe geçse de hareketlilik devam ediyor.

Hafta başından beri bir aşağı bir yukarı yönlü hareket altın fiyatları hem yatırımcılar hem de ekonomistler tarafından merak ediliyor. 'Gram altın ne kadar?, 20 Ağustos çeyrek altın bugün ne kadar oldu?, güncel altın fiyatları' en çok aratılanlar arasında yer alıyor.

İşte 20 Ağustos altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 741 TL'den alınıyor, 756 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 454 TL'den alınıyor, 458 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bin 485 TL'den alınıyor, bin 515 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3 bin 56 TL'den alınıyor, 3 bin 87 TL'den satılıyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
20 Ağustos 2020 09:18		 Dolar güne nasıl başladı?
20 Ağustos 2020 09:12
Borsa, Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasıyla yüzde 3 yükseldi
19 Ağustos 2020 18:26		 Altının gramı 471,65 TL'ye geriledi
19 Ağustos 2020 17:25
Dolar 7,28 TL'ye çekildi
19 Ağustos 2020 17:19		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
18 Ağustos 2020 18:27
Çeyrek altın 767 TL'ye yükseldi
18 Ağustos 2020 17:33		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
18 Ağustos 2020 17:29
Borsa, günü yükselişle tamamladı
17 Ağustos 2020 18:28		 Çeyrek altın yeniden 762 TL'ye yükseldi
17 Ağustos 2020 17:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi09:53 - Aile hekimlerinden 65 yaş ve üzerine zatürre aşısı tavsiyesi09:49 - Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı09:47 - Hastanede 2.5 yaşındaki çocuğun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada09:42 - Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu09:41 - 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu tespit edildi
09:39 - Yozgat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara virüs kısıtlaması09:36 - Cezayı duydu! 'Nefes alıp vermiyorum' dedi09:32 - Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü09:30 - CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?09:20 - Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı09:18 - Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
09:12 - Dolar güne nasıl başladı?09:05 - Kısıtlı günler kapıya dayandı08:58 - CHP İl ve Merkez İlçe Başkanının korona testi pozitif çıktı08:58 - Sağlık-Sen'den aile hekimleri açısından aile konferansları sonuç raporu08:52 - Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
08:46 - 'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
Satır satır seri katil! 3 ayda 13 kişiyi katletti
Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?
Sıcaklıklar azalacak, yağış geliyor-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cenk özkaçar 2
vedat muriqi 1
erzincan 1
diego godin 1
yüzyüze eğitim 3
özgüven 1
görevde yükselme 1
çeyrek altın 1
Jose ernesto sosa 1
bilim kurulu 1
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
Kütahya Hisarcık Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam