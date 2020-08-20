Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor

Ağustos ayında ons altın 2075 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise bu ons tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü. Altın fiyatları sonradan yükselişe geçse de hareketlilik devam ediyor.

Hafta başından beri bir aşağı bir yukarı yönlü hareket altın fiyatları hem yatırımcılar hem de ekonomistler tarafından merak ediliyor. 'Gram altın ne kadar?, 20 Ağustos çeyrek altın bugün ne kadar oldu?, güncel altın fiyatları' en çok aratılanlar arasında yer alıyor.

İşte 20 Ağustos altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 741 TL'den alınıyor, 756 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 454 TL'den alınıyor, 458 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bin 485 TL'den alınıyor, bin 515 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3 bin 56 TL'den alınıyor, 3 bin 87 TL'den satılıyor.