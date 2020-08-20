CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?

Anayasa Mahkemesi 46 nolu CBK ile yapılan bazı düzenlemelerin iptal için açılan davada önemli bir karar vermiştir. Mahkeme heyeti, CBK ile bir yurt dışı teşkilatı kurulmasının veya bir tüzel kişiliğe burs verme görevi verilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Yurt dışı teşkilatı kurulması

İptal talebinde Anayasa'nın 106. maddesine atıfta bulunularak CBK ile sadece merkez ve taşra teşkilatı kurulabileceği ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi ise konu itibariyle iptal taleplerinin Anayasa'nın 104. maddesi 17. fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda çözümlenmesi gerektiğini belirtmiş ve yurt dışı teşkilatının CBK ile kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtmiştir. Emin Kuz bu görüşe katılmamıştır.

TÜSEB'in burs vermesi

İptal talebinde Anayasa'nın 106. maddesine atıfta bulunularak CBK ile burs verilmeyeceği ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi ise konu itibariyle iptal taleplerinin Anayasa'nın 104. maddesi 17. fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda çözümlenmesi gerektiğini belirtmiş ve CBK ile bir tüzel kişiliğe burs görevi verilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, Anayasa'nın 123. maddesinde yer alan "kurulur" ibaresine atıfla, CBK ile kurulan bir tüzel kişiliğin yine CBK ile de düzenlenebileceğinin anlaşılması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Aksi halde, CBK ile tüzel kişilik kurulmasının işlevsiz olabileceği belirtilmiştir. Gerekçede ayrıca KYK ve TUBİTAK burslarının ihtiyaç ve başarı esasına dayandığı, TÜSEB bursunun ise proje bursu olduğu da ifade edilmiştir. Emin Kuz bu görüşe katılmamıştır.

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