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'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde heyecan yol açarken, söz konusu müjdenin Akdeniz ya da Karadeniz'de petrol ya da doğal gaz keşfine yönelik olduğu iddia edildi
 20 Ağustos 2020 08:46
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Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları ülke genelinde heyecana yol açarken cuma günü açıklanacak müjde de merak konusu oldu. Açıklama üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye yönelik tahminler yürütürken bazı basın yayın kuruluşlarında ise söz konusu müjdenin Karadeniz ya da Akdeniz'de petrol ya da doğal gaz bulunduğuna yönelik olacağı iddia edildi.

Heyecana yol açan açıklama ve ortaya atılan tahminler kısa süre içerisinde borsadaki petro kimya şirketlerine ait hisseleri de uçuşa geçirdi.

Olası petrol ya da doğal gaz müjdesine yönelik yenisafak.com sürecin nasıl ilerleyeceğini Akdeniz ve Karadeniz'deki rezervleri ve keşfedilen gaz ve petrolün piyasaya kaç yılda sürülebileceğine ilişkin detayları konun uzmanına sordu..

BÜYÜK BİR SAHA KEŞFEDİLMİŞ OLABİLİR
Hem Akdeniz'in hem de Karadeniz'in petrol ve gaz anlamında zengin bir bölge olduğunu dile getiren Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ''Karadeniz'e bakarsanız Romanya ve Bulgaristan yıllardır petrol ve doğal gaz çıkarıyor. Tuna blokunun bir kısmı Türkiye'nin de deniz sahasında.Yıllar önce Akçakoca'da ufak bir keşif yapılmıştı. Şimdi belki de daha büyük bir keşif gerçekleşti. Doğu Karadeniz ise orası apayrı bir bölge. Orada deniz tabanında yüksek miktarda gaz hidrat vardır. Ancak onun için teknolojik bir açılım gerekiyor.O yüzden ben Ya Batı Karadeniz'de ya da Doğu Akdeniz'de yeni bir sahanın keşfedildiğini tahmin ediyorum'' dedi.

İKİ YILDA KULLANMAYA BAŞLARIZ
Bahsedilen bölgelerde gaz ya da petrol yatağının keşfedilmesi halinde bu rezervin iki yıl içerisinde işlenerek piyasaya sürülebileceğinin de altını çizen Kumbaroğlu, örnek olarak ise İsrail'in Leviathan sahasını gösterdi. Söz konusu keşfin ardından 2017 yılında yatırım kararı alındığını ve 2019 yılında bu sahadaki gazın karaya çıkarılarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

KARADENİZ'DE SÜREÇ DAHA HIZLI İLERLER
Rezervin Karadeniz'de bulunmuş olması halinde Doğu Akdeniz'e göre sürecin çok daha kolay ve hızlı ilerleyeceğini de sözlerine ekleyen Kumbaroğlu, Akdeniz'de ise Türkiye'nin Libya anlaşması ile hukuki bir zemin kazanıldığını ve son atılan adımlarla bölge Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu göstermiş olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI ENERJİ ŞİRKETİ İÇİN KRİTİK ADIM!
Normalde ülkelerin parsel sahaları belirlediği ve bu sahalara enerji şirketlerini sondaj yapmak için davet ettiğini çıkan gaz ve petrol üzerinden yüzdelik anlaşma yaptığını ancak Türkiye'nin ise kendi gemilerini alarak kendi milli şirketi üzerinden Akdeniz ve Karadeniz'de keşif çalışmalarına başladığını aktaran Kumbaroğlu, başarıya götüren sürecin de bu tarz adımlarla geldiğini kaydetti.

YÜZDE 5'İ 70 YILLIK İHTİYACIMIZI KARŞILAR
Keşfin tam olarak ne olduğunun belli olmadığını petrolün bulunduğu yerde gazın da bulunabileceğini o yüzden her ikisinin keşfedilmiş olma ihtimalinin olduğunu vurgulayan Kumbaroğlu, keşfedilen olası bir sahadaki rezerve yönelik ise yine İsrail'in Leviathan sahasını örnek göstererek bu saha ve etrafında 1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğunu, Türkiye'nin ise yıllık gaz tüketiminin 50 milyar metreküp olduğunu söyledi.

Türkiye'nin boru hatları ile aldığı gazlara yönelik anlaşmalarının 2022 yılında sona ereceğini de sözlerine ekleyen Kumbaroğlu, ''Boru hatlarına yönelik yapılan 20-25 yıllık sözleşmelerin bitiş tarihi iki yıl sonraya denk geliyor. 2022'den itibaren anlaşmalar sona eriyor. Türkiye böyle bir enerji kaynağı bulduysa eğer çok büyük bir koz kazanmış olacak. Bunun dışında Avrupa'ya gaz ihracatı olarak düşünmek lazım. Türkiye açık denizlerde bulduğu gaz ile enerji ihracatçısı konumuna gelebilir.'' diye konuştu.

Kenan Biter

Yeni Şafak
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