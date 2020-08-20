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2020 \ Öğretmenlerin 2020 yılı yaz dönemi yer değiştirmeleri

Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında

2020 yılı yaz döneminde, öğretmenlerin mazeret tayinlerine yardımcı olacak simülasyonlu robot yayına hazır hale getirildi.
 20 Ağustos 2020 08:52
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Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığı dün itibariyle, mazeret tayinlerinde ikinci aşama başvurularını gecikmeli de olsa almaya başladı. Bu yıl takvim sıkışık olduğu için sadece 3 günlük bir başvuru hakkı tanınmıştır ancak MEB diğer yerleştirmelerdeki işlem basamaklarındaki gecikmelerden dolayı, başvuruyu anca 17:30 itibariyle açabilmiştir. Başvurular 21 Ağustos 2020, saat 17:00'de sona erecektir. Bu nedenle öğretmenler acele etmelidir.

MEB'in açıkladığı kontenjan listesinde 100 bin 878 kadro yer almaktadır.

Simülasyonlu robotta, memurlar.net'e ücretsiz bir şekilde üye olarak, tercih listesi oluşturabilir ve hangi kadroların çok fazla tercih aldığını görebilirsiniz Tercihlerim adresinden "Mezun olduğunuz bölümü" girerek, size uygun kadroları tercih listesi yapabilirsiniz. Tercihlerim sekmesi için tıklayınız.

2020 yılı Mazeret Tayin Robotunu görmek için tıklayınız.

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