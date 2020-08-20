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Sağlık-Sen'den aile hekimleri açısından aile konferansları sonuç raporu

Sağlık-Sen'den aile hekimleri açısından aile konferansları sonuç raporu
 20 Ağustos 2020 08:58
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Sağlık-Sen'den aile hekimleri açısından aile konferansları sonuç raporu

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) tarafından düzenlenen konferanslar sonucunda hazırlanan, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları Arama Konferansları Sonuç Raporu yayınlandı.

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Memurlar.Net
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