Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3040 liradan, avro 8,6480 liradan güne başladı.
|20 Ağustos 2020 09:12
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3040 liradan, avro 8,6480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3020 liradan alınan dolar, 7,3040 liradan satılıyor. 8,6460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2870 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6980 lira olmuştu.
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