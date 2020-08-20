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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Yurt içi piyasalar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla uluslararası piyasalardan pozitif ayrışırken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
 20 Ağustos 2020 09:18
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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Yurt içi piyasalar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla uluslararası piyasalardan pozitif ayrışırken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından dünya borsalarından pozitif ayrışarak enerji hisseleri öncülüğünde yüzde 2,95 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 puanın üzerinde tamamladı.

BIST 100 endeksi 1.124,71 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 7,2131'e kadar gerileyen ve 7,2913'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2960 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasaların odağında bulunan, ABD Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilerek, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

New York borsası, Fed tutanaklarının ardından günü düşüşle tamamlarken, teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri, borsa tarihinde bir ilke imza attı ve 2 trilyon dolara ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise dün ABD borsalarında satışların etkisini artırması öncesinde kapanan pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Londra ve Brüksel arasında yedinci faslı başlayan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde, gelecek ay içerisinde uzlaşmaya varılması konusunda umutlu olunduğu açıklamaları pay piyasalarını desteklerken, dün yayımlanan verilere göre temmuzda yıllık enflasyon Avro Bölgesi'nde yüzde 0,4'e, İngiltere'de ise yüzde 1'e yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artacağı endişeleri ile bugün Asya borsalarında sert düşüşler görüldü. ABD'nin Hong Kong'la bazı ikili anlaşmaları iptal edeceği haberi ile kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybetti.

Fed tutanakları sonrası doların değer kazanmasına bağlı olarak dün yüzde 3,6 değer kaybederek 1.929 dolara gerileyen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında artan risk algısı ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 1.942 dolara çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

Anadolu Ajansı
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