Cezayı duydu! 'Nefes alıp vermiyorum' dedi
|20 Ağustos 2020 09:36
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İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası İstanbul Beylikdüzü'nde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Beylikdüzü ekipleri katıldı. Parklarda ve kapalı alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLARA CEZA
Yapılan tüm uyarılara rağmen maskesiz bir şekilde sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı. Birçok gencin maske takmadığı görüldü. Bu gençlere 900 lira ceza yazılması üzerine tutanak düzenlendi.
Ceza yazılan gençlerden birisi, "Maskem cebimdeydi. Ben her gün eve gittiğimde duş alıyorum genellikle insanların yanında nefes vermemeye çalışıyorum. Her yere dokunuyoruz aynı yerlerde takılıyoruz" dedi.
Maskesiz bir vatandaş ise yürüyüş yaptığını söyleyerek maske takmadığını ifade etti.
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