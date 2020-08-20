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Yozgat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara virüs kısıtlaması

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
 20 Ağustos 2020 09:39
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Yozgat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara virüs kısıtlaması

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze gibi sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklarının korunabilmesi amacıyla; kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere katılmalarının yasakladığını vurgulandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark gibi sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmalarının, çay ocakları, kahvehaneler gibi yerlere girişlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında, 16.00-18.30 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla yukarıda alınan kararlardan muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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