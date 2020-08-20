Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı

PTT Bitlis Tatvan şubesinde çalışan personelin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ikinci bir emre kadar şubenin faaliyetlerine ara verildi.

Pozitif vaka sayısında artışın devam ettiği ilçelerden biri olan Bitlis'in Tatvan ilçesinde PTT çalışanlarının büyük kısmının korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine PTT Tatvan şubesi ikinci bir emre kadar kapatıldı. Kapatılan PTT'nin kapısına, "Korona virüs salgınının merkezimiz çalışanlarında yayılması nedeniyle ikinci bir emre kadar merkezimiz tüm işlemlere kapatılmıştır. İş ve işlemlerinizi en yakın Bitlis merkez ve Güroymak PTT merkezlerinde yapabilirsiniz" duyurusu asıldı.

Öte yandan, ilçe genelinde başlatılan sıkı denetimler ise aralıksız sürerken, sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.