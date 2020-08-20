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Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

Adana'da beyzbol sahası ve kulübü olmamasına rağmen beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor.
 20 Ağustos 2020 09:54
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Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

20-30 lira arasında değişen fiyatlara satılan sopaları 18-30 yaş arası genellikle tercih ediyor

Beyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor.

Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde 20 - 30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzboy sopaları, özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında kullanılıyor.

Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.

"GÜNLÜK 5-6 ADET SATIYORUZ"

Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, talep edenlerin beyzbol sopalarını genellikle kavga etmede veya kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi. Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla,

"Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir hırsızlık ve kavga anında kullanmak için.

Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor.

Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Kavga edeceğim, arabaya koyacağım' diyorlar. Caydırıcı oluyor, tabi kullanıldığında ciddi zarar verebilir" dedi.

"KİMİ DÖVÜYOR BİLEMEM"

Beyzbol sopasını 5 dakikada üreten Yakup Özcağla ise, "Alanlara demek ki lazım oluyor, kimi dövüyorlar bilemem" diye konuştu. Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.
DHA
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