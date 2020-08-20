Palandöken: Araç muayene ücretleri düşürülmeli

Araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunlarından biri muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Her yıl enflasyon oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri esnafımızın belini büküyor. Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli" dedi.

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, dolmuş, servis araçı, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydır kontak açmadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri daha makul seviyelere çekilmeli" şeklinde konuştu.

"Muayenesini 1 aydan fazla geciktirenin K belgesi düşüyor"

Pandemi döneminde yaşanan yoğunluğu önlemek için araç muayene sürelerinin uzatılmasının olumlu ancak tek başına yeterli olmadığına işaret eden Palandöken, "Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.5 milyon araç var. Pandemi döneminde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı. Bu karar olumlu ancak tek başına yeterli değil. K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli" diye konuştu.