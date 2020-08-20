1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu da mezarlık manzaralı 'huzurevi'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinde kalanlar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Huzurevinde kalanlar, gördükleri manzara karşısında her gün ölümü hatırlıyor
 20 Ağustos 2020 10:14
Yazdır
Bu da mezarlık manzaralı 'huzurevi'

Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi'nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor. Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise 'burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor' düşüncesi geliyor.

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, "Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet" dedi.

"Huzurevinde kalanların akıllarına ölüm geliyor"

"İkisinin yan yana olması çok güzel" diyen Burgu, "Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar
20 Ağustos 2020 11:34		 Diyarbakır'da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti
20 Ağustos 2020 11:19
İstanbul güne yağmurla başladı
20 Ağustos 2020 11:01		 2 belde belediye başkanı virüse yakalandı
20 Ağustos 2020 10:55
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
20 Ağustos 2020 10:43		 Hastaneye yetişemeyen kadına, kadın polis doğum yaptırdı
20 Ağustos 2020 10:19
Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
20 Ağustos 2020 09:49		 Cezayı duydu! 'Nefes alıp vermiyorum' dedi
20 Ağustos 2020 09:36
'Büyük depremde Pamukkale travetenleri hasar görebilir'
19 Ağustos 2020 22:50		 Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem
19 Ağustos 2020 22:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - KOAH ve şeker hastası 16 günde virüsü yendi11:43 - Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor11:34 - Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar11:26 - Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı11:23 - Gram altın 456 lira seviyelerinde11:22 - Diyanet, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
11:19 - Diyarbakır'da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti11:14 - 'Yıldırım' operasyonları teröristlere göz açtırmıyor11:11 - Bahçeli'den Joe Biden'in sözlerine tepki11:08 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'aşı' uyarısı: Rehavete kapılmayın11:06 - Benzin ve motorine zam bekleniyor11:04 - Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
11:01 - İstanbul güne yağmurla başladı10:59 - Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Hasta bir kişi, 100 kişiye bulaştırabiliyor10:55 - 2 belde belediye başkanı virüse yakalandı10:52 - 65 yaş ve üstüne iki ilde daha virüs kısıtlaması10:52 - Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
10:49 - Alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Kısıtlı günler kapıya dayandı
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mame thiam 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
diego godin 1
çeyrek altın 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 1
sinav.memurlar.net 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
kütahya 1
masterchef berk 3
özgüven 1
SON İLANLAR
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam