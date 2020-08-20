1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 20 Ağustos 2020 10:20
Yazdır
MSB: Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin daha hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yıldırım' operasyonları teröristlere göz açtırmıyor
20 Ağustos 2020 11:14		 PKK çocukları böyle kandırıyor
20 Ağustos 2020 07:09
Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 19:14		 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında bir tahliye
19 Ağustos 2020 17:24
FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
19 Ağustos 2020 13:13		 FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
19 Ağustos 2020 11:43
Eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli tutuklandı
19 Ağustos 2020 11:04		 Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
19 Ağustos 2020 10:52
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı
19 Ağustos 2020 09:56		 MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 09:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - 4 ay kendini izole etti, 1 saatliğine düğüne katıldı virüs kaptı11:47 - KOAH ve şeker hastası 16 günde virüsü yendi11:43 - Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor11:34 - Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar11:26 - Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı11:23 - Gram altın 456 lira seviyelerinde
11:22 - Diyanet, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı11:19 - Diyarbakır'da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti11:14 - 'Yıldırım' operasyonları teröristlere göz açtırmıyor11:11 - Bahçeli'den Joe Biden'in sözlerine tepki11:08 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'aşı' uyarısı: Rehavete kapılmayın11:06 - Benzin ve motorine zam bekleniyor
11:04 - Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma11:01 - İstanbul güne yağmurla başladı10:59 - Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Hasta bir kişi, 100 kişiye bulaştırabiliyor10:55 - 2 belde belediye başkanı virüse yakalandı10:52 - 65 yaş ve üstüne iki ilde daha virüs kısıtlaması
10:52 - Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Kısıtlı günler kapıya dayandı
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 1
Eskişehir 1
diego godin 1
Malatya 1
Jose ernesto sosa 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
malang sarr 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
eser yenenler 1
masterchef 4
SON İLANLAR
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam