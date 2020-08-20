CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
|20 Ağustos 2020 10:29
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CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü bir 'müjde' açıklayacağını duyurmuştu. Merak uyandıran 'müjde'nin ne olduğunu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açık etti.
Yavuzyılmaz, Zonguldak açıklarından doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur.
Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir."
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