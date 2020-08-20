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AÖF, online yaz okulu sınavı 5 günde yapılacak
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarını 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında yapacak.
|20 Ağustos 2020 10:34
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarını 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında yapacak.
Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınav Tarihleri Duyurusu
Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.
Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.
Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.
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