1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taşlı sopalı çadır kurma kavgası: 4'ü çocuk 12 yaralı

Bursa'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında yer kavgası çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Olay anı, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 20 Ağustos 2020 10:37
Yazdır

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan 20 aile arasında yer anlaşmazlığından kavga çıktı. Çadırları kurdukları yerlerle ilgili anlaşamayan aileler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada, 1 kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürdü. Sürücü diğer insanlar tarafından sopalarla otomobile vurularak, durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle ayırdı. Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edi

Olay anı, bir mahaleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması
20 Ağustos 2020 10:49		 Hastanede 2.5 yaşındaki çocuğun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada
20 Ağustos 2020 09:47
Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu
20 Ağustos 2020 09:42		 Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
20 Ağustos 2020 09:32
Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı
20 Ağustos 2020 09:20		 Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
20 Ağustos 2020 08:21
İzmir'de kadın cinayeti... Sosyal medyadan tanıştığı kişi sonu oldu
20 Ağustos 2020 07:59		 Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, Ankara'ya sevk edildi
19 Ağustos 2020 17:59
5 kere kıyafet, 4 kere otobüs değiştiren hırsız tutuklandı
19 Ağustos 2020 17:51		 Belediye meclis üyesi, belediye önünde silahla yaralandı
19 Ağustos 2020 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - 4 ay kendini izole etti, 1 saatliğine düğüne katıldı virüs kaptı11:47 - KOAH ve şeker hastası 16 günde virüsü yendi11:43 - Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor11:34 - Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar11:26 - Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı11:23 - Gram altın 456 lira seviyelerinde
11:22 - Diyanet, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı11:19 - Diyarbakır'da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti11:14 - 'Yıldırım' operasyonları teröristlere göz açtırmıyor11:11 - Bahçeli'den Joe Biden'in sözlerine tepki11:08 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'aşı' uyarısı: Rehavete kapılmayın11:06 - Benzin ve motorine zam bekleniyor
11:04 - Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma11:01 - İstanbul güne yağmurla başladı10:59 - Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Hasta bir kişi, 100 kişiye bulaştırabiliyor10:55 - 2 belde belediye başkanı virüse yakalandı10:52 - 65 yaş ve üstüne iki ilde daha virüs kısıtlaması
10:52 - Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Kısıtlı günler kapıya dayandı
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinav.memurlar.net 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
çeyrek altın 1
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
erzincan 1
mame thiam 1
malang sarr 1
vedat muriqi 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
diego godin 1
SON İLANLAR
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam