Eğitimci Yazar Bozkurt, virüsten hayatını kaybetti
Korona Virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt, hayatını kaybetti
|20 Ağustos 2020 10:45
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Korona Virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt, hayatını kaybetti.
Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Korona Virüs (Covid-19) tedavisi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt (66), doktorların yapmış olduğu bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Korona Virüsünden hayatını kaybeden Bozkurt, Öğretmenden Mektup Var, Allah İnancı ve Esmaü'l-Hüsna, Faklı Dünyalar, Huzur Arayan Ruhlar, Temel İnanç Sistemleri, Şehir Az İleride ve Gençler İçin Hayat Reçetesi gibi bir çok kitap yazdı.
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