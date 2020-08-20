2 belde belediye başkanı virüse yakalandı
|20 Ağustos 2020 10:55
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Afyonkarahisar'da iki belde belediye başkana Korona virüse (Covit-19) yakalandı. Belediye başkanlarının evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'e bağlı Dişli Kasabası'nın Belediye Başkanı Süreyya Güvenir ve Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz Belde Belediye Başkanı Murat Zıbak'ın Korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başkanların testlerinin pozitif çıkmasının ardından evlerinde karantina altına alındıkları ve tedavilerine başlandıkları belirtildi.
Virüse yakalanan Başkan Güvenir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da yapılacak olan belediye başkanları toplantısı için Covid-19 testi yaptırdım sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Allah'a şükür sağlık durumum gayet iyi, tedavim evimde devam ediliyor, dualarınız eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.
AK Partili olan belediye başkanlarının durumlarının iyi olduğu bildirilirken, filyasyon ekiplerinin belediye başkanlarının Korona virüse nasıl yakalandıkları konusunda çalışma başlattıkları ifade edildi.
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