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Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor.
 20 Ağustos 2020 11:06
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Benzin ve motorine zam bekleniyor

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 22 Ağustos cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş civarı, motorin de 10 kuruş civarı artış bekleniyor.

Kaynak: Haber Global
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