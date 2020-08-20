Bahçeli'den Joe Biden'in sözlerine tepki
Bahçeli: (Biden'in sözleri) Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir
|20 Ağustos 2020 11:11
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Bahçeli: "(Biden'in sözleri) Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir."
Bahçeli: "Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir."
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