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Gram altın 456 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını 3.036 liradan satılıyor
 20 Ağustos 2020 11:23
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Gram altın 456 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 455,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 4,7 azalışla 452,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 455,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.036 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.935 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün dolar endeksindeki yükselişle değer kaybeden altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ek mali önlemlere dikkati çekmesi sonrası düşüşünü hızlandırdığını söyledi.

Bu haberle altının ons fiyatının 1.929 dolara kadar gerilediğini belirten analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle bugün dünkü kayıplarını kısmen telafi ettiğini, konuya ilişkin haber akışının altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-460 lira bandının izleneceğini söyledi.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.
Anadolu Ajansı
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