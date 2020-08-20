Diyanet, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
|20 Ağustos 2020 11:22
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2019 Yılı Murakıplık Sınavı Sözlü Sonuç Duyurusu
2019 Yılı Murakıplık Sınavı'na (sözlü) katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları ile Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.
Atanmaya hak kazanan adayların tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞ
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