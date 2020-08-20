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Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 KPSS tercihlerinde, Genel Müdürlüğe yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. Genel Müdürlük, belgelerin en geç 7 Eylül tarihine kadar teslim edilmesini istedi.
 20 Ağustos 2020 11:26
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Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 KPSS tercihlerinde, Genel Müdürlüğe yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. Genel Müdürlük, belgelerin en geç 7 Eylül tarihine kadar teslim edilmesini istedi.

KPSS 2020/1 İLE ÖSYM'CE KURUMUMUZ EMRİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

KPSS 2020/1 ile ÖSYM'ce Kurumumuza yerleşen adayların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 07.09.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde, posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:
1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
2. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)
3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)
4. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)
5. 1 Adet Diploma Fotokopisi
6. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Adet)
(https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)
8. Personel Beyan Formu (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
9. Personel Bilgi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/fbrmlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
10. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https: //www .tkgm. gov .tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

NOT: Kurumumuz emrine yerleşen adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Memurlar.Net
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