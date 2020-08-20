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Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

Erzincan'da oğlu Enes Akbulut ile taş ustalığı yapan 64 yaşındaki Eyüp Akbulut, 50 yıldır çekiç ve murç ile taşlara şekil vererek geçimini sağlıyor
 20 Ağustos 2020 11:34
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Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

Erzincan'da oğlu Enes Akbulut ile taş ustalığı yapan 64 yaşındaki Eyüp Akbulut, 50 yıldır çekiç ve murç ile taşlara şekil vererek hem geçimini sağlıyor hem mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 6 çocuk babası 64 yaşındaki Akbulut, 14 yaşında başladığı mesleğini küçük oğluna öğreterek mesleğin devam etmesini hedefliyor. Şehrin farklı yerlerinden kamyonlarla getirilen farklı boyut ve biçimlerdeki taşları çekiç ve murç ile şekillendiren Eyüp Akbulut, bu taşlardan ev, cami ve duvar yaparak geçimini sağlıyor.

Kentteki taş yapıların sağlıklı, eko sisteme uyumlu, nefes alabilme ve dayanıklı olma özelliği bulunması nedeniyle rağbet gördüğü belirtiliyor.

Taş ustası Eyüp Akbulut, AA muhabirine, 14 yaşından beri, 50 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu, okul, ev, cami duvar gibi birçok bina yaptığını, şimdi de mesleğini 26 yaşındaki oğlu Enes Akbulut'a öğrettiğini anlattı.

Oğlunun işi kavradığını söyleyen Akbulut, "Usta yetiştirmek, çırak bulmak çok zor, onun için oğlumu yetiştiriyorum, herkes bu işi öğrenmek istemiyor." dedi.

- "Taş duvarın 200 ile 300 yıl ömrü var"

Duvar yaparken taşı çekiç ve murçla şekillendirdikten sonra yerine yerleştirdiğini söyleyen Akbulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilene göre bir taşın 4 yüzü vardır, onu şekillendirip yerine koyuyoruz. Usta baktığı an, taşın nasıl olacağını, nereye konulacağını kestiriyor, ben de bakarak onu tespit ediyorum, az değil 50 yıldır bu işi yapıyorum. Okullar, cami yaptık. Güzel yapılırsa bir taş duvarın 200 ile 300 yıl arasında değişen ömrü var. Eski yapılar da hep taştır. Erzincan'da da bazı taş binalar bulunmakta."

Eyüp Akbulut'un üniversite mezunu oğlu Enes Akbulut da babası ile taş işçiliği yaptığını belirterek, bu işin yanı sıra inşaat mühendisliği için sınavlara hazırlandığını aktardı.

Temelden iş alarak ev, bina ve taş duvar işleri yaptıklarını anlatan oğul Akbulut, ilkokul döneminden itibaren babası ile çalıştığını ve tecrübelerinden faydalandığını ifade etti.

Akbulut, kendisini taş işçiliğinde de geliştirdiğini belirterek, "Çekirdekten yetişerek işin püf noktalarını öğreniyorum. Bir hedefim var, nasipse inşaat mühendisliğinde okuyup bitirdikten sonra bu işi teoride de birleştirmek istiyorum. Teknik olarak kendim taş duvar yapıyorum ama eğitimle bunu tamamladığımda daha güzel olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Taş binalar doğal filtre özelliği sağlıyor, hava alıyor"

Taş ustalığının emek isteyen, çalışma şartları da zor bir meslek olduğunu söyleyen Akbulut, bir taşın yerine oturtulması için bazen iki saat uğraştıklarını kaydetti.

Oğul Akbulut, taş binaların sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarihi yapılara baktığımızda taştan yapıldığı, çok sağlıklı ve sağlam olduğu görülüyor, asırlarca ayakta kalabilmişlerdir. Günümüzde taş yapılara rağbet artıyor. Özellikle taş ev yapımı için talepler geliyor. Bu tür yapılar hem sağlam hem sağlıklı hem de astım hastaları için de yararlı. Çünkü taş binalar doğal filtre özelliği sağlıyor, hava alıyor. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Taştan yapılan tarihi yapılar da günümüze kadar ayakta kalabilmiş."

Bu mesleği öğretmek için işçi bulamadıklarını dile getiren Akbulut, kendisinin ise mesleğe hevesli olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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