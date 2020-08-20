Bakanlıktan, İşletme mezunu Ekonomist'ler hakkında görüş
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İşletme mezunu Ekonomistlerin 2021 yılı sözleşmelerinin uzatılabileceği yönünde görüş yazısı yayımladı.
|20 Ağustos 2020 12:45
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Hatırlanacağı üzere, 2 Temmuz'da belediyeleri, 22 Temmuz'da ise il özel idare personelini kapsayan yönetmelik değişiklikleri yayımlanmış ve İşletme mezunlarının Ekonomist kadrolarına atanmalarına imkan tanıyan madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştı. Bu konu, memurlar.net'te, 7 Ağustos'ta haberleştirilmişti. Tıklayınız.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de, hali hazırda Ekonomist kadrolarında olup da İşletme mezunu olan sözleşmeli personelinin haklarının korunması, 2021 yılı sözleşmelerinin uzatılması gerektiğini ve yönetmeliğe hukuki ihtilafları giderecek şekilde bir geçici madde eklenmesinin uygun olacağı yönünde görüş yazısı yayımlamıştır.
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