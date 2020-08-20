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Uzmanından kadınlara makyaj uyarısı: Bu süreçte tavsiye etmiyoruz

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, koronavirüs döneminde makyaj kullanımını tavsiye etmediklerini belirtti. Kartal, "Kişinin bir özel gün nedeniyle makyaj yapması gerekiyorsa, kişisel eşyalarını kullanıyor olması gerekiyor. Profesyonel bir uygulama alacaksa, tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istemeli ya da bu ürünleri kendisi almalı" dedi.
 20 Ağustos 2020 12:03
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Uzmanından kadınlara makyaj uyarısı: Bu süreçte tavsiye etmiyoruz

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, koronavirüs döneminde makyaj kullanımını tavsiye etmediklerini belirtti. Kartal, "Kişinin bir özel gün nedeniyle makyaj yapması gerekiyorsa, kişisel eşyalarını kullanıyor olması gerekiyor. Profesyonel bir uygulama alacaksa, tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istemeli ya da bu ürünleri kendisi almalı" dedi.

Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaşmasına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Makyaj malzemelerinin orak kullanımını sadece koronavirüs riski nedeniyle değil diğer pek çok hastalık nedeniyle önermediklerini söyledi. Kişisel eşyaların hiçbirinin paylaşılmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Kartal, "Ordu'daki olayda enfekte birey o ürünler ile dışı olabilir, içi olabilir orada bir enfeksiyon vardı. Gerek dış yüzeyde olsun, gerek içerideki malzeme olsun bir bulaş söz konusu olabilir. Makyaj yapılan kişi zaten genellikle maskesini çıkarıyor. Eğer kendi yapmıyor biri yapıyorsa o da maskeli dahi olsa ona yakın temasta bulunuyor. Bu da riski arttırıyor. Bir de düğün ortamında kısa bir süre içerisinde kalabalık ortamda sıra sıra herkesin makyaj yapmaya çalıştığı telaşı beklenebilir bir durum. Bu sebepten bulaş olması açıkçası bizi çok şaşırtmıyor" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE MAKYAJ YAPMAYIN'

Koronavirüs döneminde makyaj kullanımını tavsiye etmediklerini kaydeden Kartal, "Koronavirüs döneminde gerçekten makyajı mümkün mertebe kullanmayın. Zaten maske dudakları örtüyor, belki bir nemlendirici kullanılabilir. Göz mukozasından geçebildiği için 'göz makyajlarına dikkat edin', 'yapay kirpik kullanmayın' diye zaten hep söylüyoruz. Bir kişinin belli bir özel gün nedeniyle makyaj yapması gerekiyorsa, kendi kişisel eşyalarını kullanıyor olması gerekiyor. Kendisi yapacaksa ellerini güzelce yıkayacak, temiz olduğundan emin olduğu kendi ürünleri ile makyaj yapacak. Göz ürünlerine çok dikkat ederek bu uygulamayı yapacak. Daha sonradan hasta olduğunu fark ederse geçmişte kullandığı o ürünleri atmasını tavsiye diyoruz" ifadesini kullandı.

'TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER İSTENMELİ'

Kartal, "Profesyonel bir uygulama alacaksa tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istemeli ya da bu ürünleri kendisi almalı. Belki firmalar tek kullanımlık küçük testerlar yaparlar. Profesyonel makyaj hizmeti veren kişilerin de bu bilgileri süzgeçten geçirerek, önlemlerini alarak, sağlıklı şekilde hizmet vermesi gerekiyor. Hizmet alacak kişilerin de karşı taraftan bunları talep etmesi gerekiyor. Koronavirüs damlacık yoluyla göz ve ağız mukozası ile de geçiyor. Ruj sürüyorsunuz, ruj enfekte ise dudak mukozasına sürüp onu yaladığınızda geçebiliyor. Gözün çevresine yapılan her ürün bunların hepsi çok önemli. Kişi kendi ürününde bile kullandıktan sonra dış yüzeyini dezenfektan mendil ile silerek kaldırmalı. Başkasının ürününü kullanmamalı" dedi.
DHA
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