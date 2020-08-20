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İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz
 20 Ağustos 2020 12:09
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İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması

Altun'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."
Memurlar.Net
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