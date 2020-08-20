1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar İstanbul turunda

Tuzla Belediyesi, sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar Mert Emsen, Burhan Karadaban, Burak Bakışkan, Emre Çetinkaya ve Azad Kurt'u bir hafta boyunca aileleriyle İstanbul'da ağırlayacak
 20 Ağustos 2020 12:32
Yazdır
Sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar İstanbul turunda

Bir sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aileleriyle İstanbul'a ilk kez gelen Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt (12), bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlanacak.

Dolu dolu bir programla İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek olan çocuklar, ilk günlerini Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta geçirdi. Eğlencenin kapılarının açıldığı Tema Park'ta hayatlarında ilk kez Roller Coaster'ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek eğlencenin tadını çıkardı.

Heyecanlı ve keyif dolu bir gün geçiren çocuklar, Aslan Park'ta Bengal Kaplanı, Leopar, Puma, Panter, bir zamanlar Anadolu'da da yaşadığı söylenen ancak soyları tükenmekte olan Karakulak ve dünyada çok ender görülen Beyaz Aslan'ı yakından görme fırsatı yakaladı.

- "Topluma mükemmel bir örnek oldular"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını, gururlandığını, bir an önce çocuklarla iletişime geçmesi gerektiğini hissettiğini ifade etti.

Çocukların güzel yürekleriyle Türkiye'ye ve dünyaya güzel ders verdiklerini belirten Yazıcı, şunları anlattı:

"İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yolda kalana, darda kalana yardım etmenin güzelliğini gösterdiler. Ben de çocuklarımızı bu güzel davranışlarından dolayı tebrik etmek ve İstanbul'a davet etmek için aradım. Onlar da sağ olsunlar davetimi kabul ettiler ve bir haftalığına İstanbul'a misafirimiz olarak geldiler. Çocuklarımız içlerindeki güzellikle yardım etmenin, paylaşmanın, dayanışmanın önemini anlatarak, topluma mükemmel bir örnek oldular. Kendileri küçük ama yürekleri büyük olan Diyarbakırlı çocuklarımızın davranışları beni çok derinden etkiledi. Doğruyu söylemek gerekirse görüntüleri ağlayarak izlemiştim."

- "İstanbul'u tarihi ve kültürel mekanlarıyla en güzel şekilde tanıtacağız"

Çocuklarla güzel ve heyecan dolu bir gün geçirdiklerini aktaran Yazıcı, hayatlarında pek çok şeyi burada ilk kez yapıyor olmalarının heyecanını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çocukların Diyarbakır dışında bulunmadıklarını kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"İlk gördükleri şehrin İstanbul olması bizim için de çok anlamlı oldu. İstanbul'u onlara tarihi ve kültürel mekanlarıyla en güzel şekilde tanıtacağız. Başta Ayasofya-i Kebir Camii'ni, Sultanahmet'i, Kız Kulesi'ni, Yerebatan Sarnıcı'nı, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızın da istekleri doğrultusunda hazırladığımız programımızda Tarihi Yarımada turu, Boğaz turu, yüzme, dalış gibi pek çok etkinliğimiz olacak."

- "Diyarbakır'ın dışına çıkmak hayal gibi geliyor"

İlk kez uçağa binerek, Diyarbakır'dan farklı bir ile geldiğini belirten Mert Emsen, "Televizyondan ya da internetten gördüğüm şeyleri burada canlı olarak görüyoruz. Diyarbakır'ın dışına çıkmak hayal gibi geliyor. İstanbul'da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Youtuber olmayı hayal eden Burhan Karadaban da insanlara yakın olmak istediğini, iyilikleri güzellikleri ortaya çıkararak insanlara yardım etmek istediğini anlatarak, "Biz anlamadık nasıl böyle meşhur olduğumuzu. İnsanlık görevimizdi. Kim olsa aynısını yapardı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
20 Ağustos 2020 13:44		 Serin ve yağışlı hava geliyor
20 Ağustos 2020 12:45
Mikro hareketliliğin yeni ulaşım modelleri için ortak akıl toplantıları başladı
20 Ağustos 2020 12:07		 Uzmanından kadınlara makyaj uyarısı: Bu süreçte tavsiye etmiyoruz
20 Ağustos 2020 12:03
KOAH ve şeker hastası 16 günde virüsü yendi
20 Ağustos 2020 11:47		 Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor
20 Ağustos 2020 11:43
Eğitimci Yazar Bozkurt, virüsten hayatını kaybetti
20 Ağustos 2020 10:45		 Babasının arabasını satarak iş kurdu, fabrika açmaya hazırlanıyor
20 Ağustos 2020 10:26
Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi
20 Ağustos 2020 09:54		 Aile hekimlerinden 65 yaş ve üzerine zatürre aşısı tavsiyesi
20 Ağustos 2020 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - 4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı13:33 - 'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı13:25 - Üniversite öğrencisi Güleda'nın katilinin cezası belli oldu13:23 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:22 - Otomobili ile su kanalına düşen polis hayatını kaybetti13:20 - Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı
13:17 - Rize'de 3 köy karantinaya alındı13:14 - Fahrettin Altun'dan, Biden'ın sözlerine 'zamanlama' açıklaması13:01 - Bağımsız Milletvekili Çelik, TBMM'de sözlü savunmasını verdi12:47 - Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı12:45 - Bakanlıktan, İşletme mezunu Ekonomist'ler hakkında görüş12:45 - Serin ve yağışlı hava geliyor
12:38 - Çeyrek altın 739 TL'ye geriledi12:32 - Sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar İstanbul turunda12:28 - Adalet hizmetlerindeki işlemler internet üzerinden yapılmaya devam ediyor12:14 - Dövizde gün ortası fiyatları12:09 - İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
12:07 - Mikro hareketliliğin yeni ulaşım modelleri için ortak akıl toplantıları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Kısıtlı günler kapıya dayandı
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
malang sarr 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 2
mame thiam 2
kastamonu 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
çeyrek altın 2
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
diego godin 1
kütahya 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam