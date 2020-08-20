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Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı

Daday Orman İşletme Müdürlüğünde görevli mühendisin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Memurun test sonucu sonrasında temaslı olduğu 8 kişi ise karantinaya alındı.
 20 Ağustos 2020 12:47
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Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı

Daday Orman İşletme Müdürlüğünde görevli mühendisin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Memurun test sonucu sonrasında temaslı olduğu 8 kişi ise karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Daday Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki İşletme Mühendisi kişinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kastamonu'da ikamet ettiği öğrenilen mühendisin, Daday Orman İşletme Müdürlüğünde 8 kişi ile temas halinde olduğu ve bu temaslı kişilerinde karantinaya alındığı belirtildi. Daday Orman İşletme Müdürlüğünde sağlık ekiplerince filyasyon çalışması başlatıldı. Ayrıca Daday'a bağlı Değirmencik köyünde de 27 yaşındaki bir vatandaşın da test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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